Abogados de los hermanos Martinelli cuestionan forma procesal de la Fiscalía

Tras conocerse la orden de conducción girada por la Fiscal Especial Anticorrupción, Tania Sterling contra los hijos de expresidente Ricardo Martinelli, (Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares), Ricardo Francolini, José Federico Suárez y 5 personas más, abogados de varios de los involucrados se apersonaron en horas de la tarde al Edificio Avesa para conocer detalles del expediente.

Los juristas expresaron su molestia ya que según indicaron a los medios de comunicación, no se les ha permitido ver el expediente.

Cristóbal Arboleda, quien asume la defensa de Luis Enrique Martinelli, hijo del exmandatario panameño, recalcó que no ha tenido contacto con su defendido, por lo que evitó señalar si se encuentra en territorio panameño.

"La Sra. Procuradora le dice al país que le han formulado cargos a 17 personas, sin embargo sólo publican una lista de 9 personas" dijo Arboleda.

"Estamos en capacidad absoluta y plena de poder explicar de manera satisfactoria todo lo que tiene que ver con un proyecto comercial que se realizó en la República de Panamá" agregó Arboleda sobre las acusaciones contra los hijos del exmandatario Martinelli.

Entretanto, Carlos Carrillo, abogado de Ricardo Francolini y quien asume la defensa de Ricardo Martinelli Linares, otro de los hijos del expresidente panameño, apuntó que en el caso de Francolini 'no cabe una conducción', tomando en cuenta que el exdirectivo de la Caja de Ahorros (CA), mantiene en una detención preventiva.

"El Señor Francolini no está mencionado en ninguna de las referencias mencionadas por un diario de la localidad" agregó Carrillo.

Más temprano, el abogado José Nelson Brandao, defensa legal de Mario Martinelli Berrocal (hermano de Ricardo Martinelli) se refirió al caso en que se le menciona por el escándalo Odebrecht.

"Los funcionarios de la fiscalía nos han dicho que si no viene conducido que no venga" apuntó Brandao, quien explicó que miembros del MP acudieron a la residencia de Mario Martinelli para conducirle, pero el mismo no se encontraba en el lugar.

"Él [Mario Martinelli] está en el país y siempre ha estado dispuesto a declarar" agregó el jurista.

Los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, el hermano Mario Martinelli, el exministro de Obras Públicas (MOP), José Federico Suárez, el exdirector de la Caja del Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Lorenz, Ricardo Francolini, Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suarez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez, forman parte de los primeros convocados para comparecer ante la Fiscalía Especial Anticorrupción.

[Con datos de Sergio Rivera...]