Abogados piden políticas migratorias serias en el país

El ministro de trabajo y desarrollo laboral Luis Ernesto Carles, preciso que existe un mayor afluencia de migrantes en el país, que pretenden adquirir un estatus migratorio para obtener una visa laboral. Sin embargo, aclara que si los inmigrantes cumplen con la ley no puede negarles el permiso migratorio.Carles, adelanta que a diario inspectores de la entidad realizan operativos en diversos puntos del país a comercios que contratan a extranjeros, dijo que no se oponen a que laboren siempre y cuando cumplan con las reglas del juego y paguen todas sus prestaciones.Por su parte el abogado Donaldo Sousa pide a las autoridades políticas más serias porque considera que panamá está siendo invadido por extranjeros ocupando puestos laborales de muchos panameños que a su juicio tienen la capacidad para desarrollar el trabajo.El Movimiento Amigos de Residentes y Naturalizados se pronunció sobre las acciones registradas este domingo en la Cinta Costera, donde decenas de personas se concentraron para exigir mayores controles migratorios.Rafael Rodríguez, dirigente de Arena, dijo que si bien la convocatoria no promovía la discriminación contra, los participantes sí lo hicieron con pancartas con mensajes como “Que se vayan los extranjeros”.Lamentó la situación, indicando que no es la mejor forma de hacer este tipo de reclamos”.