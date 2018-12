Abren causa criminal contra ex ministros en Caso de Comida Deshidratada

El Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, a través del Auto 2da. N°173 del 4 de diciembre de 2018, reformó el Auto Mixto N°5 del 9 de diciembre de 2015 del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, y abrió causa criminal contra la exministra de Educación y exministro de Obras Públicas, Lucy Molinar Jacques y Federico Suárez Cedeño, respectivamente, por el delito contra la administración pública (peculado) en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por el caso denominado "Compra de alimentos deshidratados".

A su vez, abrió causa criminal contra Ángel Antonio Famigleietti Russo y Rubén Antonio De Ycaza Arias por el delito contra la fe pública (falsedad ideológica).

El Tribunal basó su decisión en contra de la exministra de Educación y el exministro de Obras Públicas, por el delito contra la administración pública (peculado) por incumplir con el numeral 4, artículo 3 del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010, que establece las funciones de los miembros del Consejo Directivo, que no era más, que fiscalizar y ejecutar los planes del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En este caso, las ex viceministras María Del Carmen Fábrega Sánchez y Marta Susana de Varela, fueron sobreseidas provisionalmente, de la comisión de un delito contra la administración pública.

A través de sus redes sociales, la ex ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que se trata de "un proceso en el que la fiscal tuvo que alterar fechas para justificar tenerme allí. Cometí el error de no demandarla. Mintió también en mochilas y me aconsejaron no demandar. Hoy todo cambia."