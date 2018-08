Agustín Sellhorn califica de "ignorante del derecho" a directora de ANTAI

La petición realizada por la Zarina Anticorrupción, Angélica Maytín a la presidencia de la Asamblea Nacional, no ha gustado a algunos parlamentarios.

Se trata de una solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), donde se solicita la creación de una comisión accidental que investigue los casos de nepotismo a lo interno del legislativo, actos que son calificados de “vergonzosos” por la propia funcionaria.

Este miércoles el diputado suplente, Agustín Sellhorn, quien comparte curul con su esposa la diputada Marilyn Vallarino se refirió a la petición de la ANTAI, y calificó a su administradora de “ignorante del derecho”.

Sellhorn quien junto a su conyugue es mencionado por tener emplanilladas a sus hijas, prefirió solicitar explicaciones a Maytín sobre sus constantes viajes al exterior.

La respuesta de Maytín no se hizo esperar mediante redes sociales: “Yo recomiendo a ése diputado que revise nuestra página web, allí está cada misión oficial y su respectivo informe. La Asamblea Nacional es quien no publica la información, y todavía estamos esperando la planilla desglosada. Yo no tengo nombrado ningún pariente en la ANTAI. Ellos si”, recalcó.

La lucha de poderes generada a raíz de los cuestionados nombramientos, mantiene una constante campaña de “No reelección” contra los diputados. El dirigente sindical, Héctor Hurtado pidió durante una protesta escenificada en el parlamento que los diputados rindan cuentas de sus actos.

En la carta enviada por la ANTAI se menciona a por lo menos 13 miembros del legislativo por supuesto nepotismo. Entre los diputados enlistados están: Marilyn Vallarino, Rosa Canto, Absalón Herrera, Edwin Zúñiga, Mario Miller, Nelson Jackson, Iracema de Dale, Jaime Pedrol, Benicio Robinson, Jorge Alberto Rosas, Adolfo Valderrama, Katleen Levy y el Secretario Franz Wever. También se habla del presunto nombramiento de una sobrina de la propia presidenta de la AN, Yanibel Ábrego.

