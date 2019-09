Alcalde Fábrega pidió a presidencia traspaso de Cinta Costera

Leonardo Grinspan

El alcalde capitalino José Luís Fábrega se refirió en Radio Panamá a sus primeras semanas de gestión al frente del municipio y de cómo recibió el mismo.

Fábrega recalcó que existían funcionarios que ganaban salarios mínimos y otros que solo iban a cobrar los 15 y los 30. Por lo que en ese aspecto ha tocado reorganizar funciones.

Agregó que se ha tenido que paralizar las donaciones a ONG´S ya que no se contaba con un refrendo del convenio por parte de la Contraloría General de la República, ni se presentaban informes.

Fábrega recalcó que le solicitó formalmente al presidente Laurentino Cortizo el traspaso de la Cinta Costera 1 y 3 al Municipio de Panamá, junto a sus respectivas partidas. Sobre el Parque Omar y la Calzada de Amador afirmó que son puntos a analizar.

Al ser consultado sobre el proyecto de estacionamientos del Edificio Edén, el Alcalde señaló que el terreno no pertenece al municipio y fue vendido por la administración anterior. Además recalcó que proyectos como el del Parque Del Norte no tienen sustento alguno, ya que la población del área no cuenta con agua potable ni como transportarse al lugar.

Fábrega agregó que se trabaja en nuevos proyectos y que el de la playa en la Bahía de la Ciudad Capital es su insignia.