Alerta! tu negocio está creciendo hay gastos que se pueden reducir

Esto es una gran noticia para aquellos emprendedores donde su negocio empieza a dar resultados esperados después de varios intentos y una mezcla de planificación, perseverancia, entre otros.

Siempre resultará óptimo para la empresa tener una buena salud financiera y para ello es necesario tener un control y en especial de los gastos. Si miramos de manera más detallada en la contabilidad de una empresa existen cuentas que no se les presta la debida atención, que no se analizan de manera continua y tienen un impacto significativo en la empresa. Éstos son los las cuentas de los gastos de teléfono, limpieza, mantenimiento del auto, luz, alquiler, entre otros son gastos que vemos de libre albedrío (hay que pagarlos porque hay que pagarlos) pero no nos damos el permiso para meternos y analizarlo, ver su efecto y observar el impacto pero, hay gastos que podemos tomar un poco de control y son gastos de desperdicio como son la logística va a depender de la inmediatez y si es un producto o servicio, gastos de seguro que cambia con el tiempo y los gatos de viaje.

Deseo compartirte algunas técnicas que te ayudarán a reducir costos cuando el emprendimiento crece y toma fuerza:

De forma detallada revisa los productos o servicios que ofreces o aquellos que tu proveedor te ofrezca pueda ser que ellos te den un precio para evitar que le compres a la competencia. Toma en cuenta lo que funciona ahora no significa que sea efectivo para después ya que la tecnología cambia y ayuda a reducir los gastos. Gastos de personal: evalúa y de ser necesario realiza liquidación. Busca otros proveedores. Incentivos fiscales dependiendo el tipo de negocio.

La importancia de controlar tus costos y gastos llevará a tener una empresa sostenible en el tiempo.

Por: Mirja Ceballos