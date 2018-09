Algunos mitos sobre el uso del preservativo

Existen muchos mitos acerca del preservativo, en ese sentido lo ideal es acudir siempre a tu ginecólogo y tomes decisiones en base a información profesional y verídica.

Los mitos más comunes sobre el uso de preservativo son:

Con preservativo, no se siente igual

Seguramente es el mito más sonado y el pretexto ideal para rehusarse al uso del condón, porque muchos prefieren tener el roce directo de piel.

Sin embargo con el avance de la tecnología nos ofrece preservativos realmente delgados y texturizados, así que esa frase de “no se siente igual” queda totalmente fuera.

El preservativo irrita

Esta idea tiene algo de verdad aunque no del todo, pues efectivamente podemos haber mujeres muy sensibles al látex, pero esto se soluciona con el uso de algún lubricante a base de agua o cambiando de marca, así que no hay razón para no usar preservativo.

Es 100% seguro

El único método 100% seguro es la abstinencia sexual. Sin embargo, el uso correcto del preservativo lo convierte en uno de los métodos anticonceptivos más efectivos.

Usar doble preservativo protege más

Esto es completamente erróneo. Mucha gente piensa que ponerse un preservativo sobre otro protege mejor que sólo usar uno. No obstante, lo único que se consigue de esta forma es que el preservativo se rompa con más facilidad por la fricción del látex.