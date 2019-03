Ana Matilde Gómez reafirma su candidatura a la Presidencia

La candidata a la Presidencia por libre postulación, Ana Matilde Gómez, reafirmó su posición en la candidatura y aseguró que no se retirará, luego de que una cuenta en Twitter publicó un mensaje acerca de su supuesta renuncia.

Ante esta declaración la diputada se pronunció en su cuenta oficial de Twitter y explicó que “ese tuit de que me bajaron anoche es Completamente Falso. Ustedes me vieron temprano hoy dando la cara y cumpliendo mi palabra en el Debate de candidatos de CONEP. ¿No será más bien que los que no fueron son los que andan llorando e inventando y manipulando opinión publicada?”.

Gómez expresó su molestia referente al mensaje que consideró “sucio” y respondió que “¿Qué pasa con estos Candidatos apresurados y novatos? ¡Jueguen limpio! ¡Atrévanse a enfrentarme con mi Experiencia y credibilidad ! ¡Dejen de estar inventando que me puse a llorar y que me obligaron a bajarme! ¡No ha habido ninguna reunión ni en ese ni en ningún sentido parecido!”.

Luego de desmentir aquel mensaje Gómez dejó en claro en sus redes sociales que su campaña seguirá igual y que no se retirará de la candidatura a la Presidencia de Panamá.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social