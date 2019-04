Ana Matilde Gómez se solidariza con ciudadanos afectados por Dietilenglicol

La candidata a la Presidencia de la República por libre postulación, Ana Matilde Gómez, se solidarizó con los pacientes que fueron afectados por el consumo de la medicina contaminada con Dietilenglicol en años pasados.

Durante un evento realizado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, Gómez firmó un compromiso a favor de los afectados por el mortal medicamento y afirmó que el problema no le es ajeno, sintetizó que “siento que ha habido una confusión en los distintos gobiernos y es que una cosa es el tema legal penal en los tribunales y otra la capacidad que tiene el gobierno para suspender inmediatamente el daño causado y eso no es una responsabilidad solo de la Caja de Seguro Social, porque Farmacias y Drogas jugó un papel importante en la no suspensión de la fabricación del medicamento en tiempo oportuno”.

La también abogada puntualizó que la responsabilidad humanitaria le compete al Gobierno sin depender del fallo establecido por la Corte Suprema de Justicia y afirmó que “aquí hay plena capacidad y hay que tomar la decisión desde el gobierno para atender a los pacientes desde el punto de vista humano y médico por todo el daño causado”. Gómez indicó que la responsabilidad por solucionar los estragos de salud en los ciudadanos envenenados recae en el Gobierno y las acciones que debe realizar, además aseveró que “nadie va a una atención médica esperando la muerte”.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social