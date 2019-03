Analicen lo que significa libertad de expresión; Delmiro Quiroga

El caricaturista Delmiro Quiroga, señaló su desconcierto ante la clausura de su cuenta de Twitter el pasado 15 de marzo y la falta de pruebas que demuestren la causa de tal acción.

Quiroga explicó que desde el pasado viernes su cuenta de la red social Twitter permanece cerrada y bloqueada por el sistema de seguridad de la plataforma mundial, sin embargo, las razones del por qué siguen siendo inciertas. “Yo no subo mis caricaturas a mi red social, pero no puedo evitar que otros las suban” explicó el caricaturista.

La aparición de una caricatura realizada por Quiroga en donde se presentan supuestas figuras políticas causó revuelo en la red social por lo que el Tribunal Electoral emitió un comunicado en el cual puntualizó su desvinculación con respecto al cierre de la cuenta personal del caricaturista. “Sospecho de grupos que no les agradan mis caricaturas u opiniones y de aquellos que me están catalogando en grupos a los que no pertenezco” afirmó Quiroga.

El caricaturista instó al pueblo panameño a que “analicen muy bien lo que significa la libertad de expresión” y que no promuevan este tipo de acciones anónimas que afectan a otros, ya que cada opinión es distinta y se debe respetar.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social