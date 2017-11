Archivan causa contra ex directivo de Odebrecht tras validación de Acuerdo con el Ministerio Público

Este jueves, el juez duodécimo de Circuito Penal de Panamá, Oscar Carrasquilla, validó un Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y Andrés Campos Ravello, ex directivo de la empresa Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A.



El Acuerdo de Colaboración Eficaz, suscrito en julio pasado, fue sustentado ante el Tribunal por la fiscal especial Anticorrupción, Zuleika Moore, quien brindó detalles de la información suministrada por Campos Ravello como resultado de lo pactado con el documento.



Según lo indicado por la fiscal Zuleika Moore en el acto de audiencia, que inició a las 10:20am de este jueves, el ex directivo de Odebrecht en Panamá confesó que se hicieron pagos con la finalidad de agilizar procesos para el desarrollo de obras adjudicadas en administraciones anteriores al período 2009-2014.



En su sustentación, la fiscal Zuleika Moore, destacó que se dieron acercamientos entre hijos del ex presidente Ricardo Martinelli y el ex directivo de Odebrecht en Panamá, semanas antes de que Martinelli tomara posesión del cargo en Julio de 2009.



Producto del primer acercamiento, se pagaron $6 millones de dólares a cambio de agilizar procesos que en circunstancias normales hubiesen tardado entre 8 meses y 1 año en resolver. Posteriormente, se hicieron otros pagos que en su conjunto superaban los 45 millones de dólares, en su conjunto.



Según lo confesado por Andrés Campos Ravello, otros exfuncionarios de la pasada administración de Gobierno (2009-2014) también recibieron pagos a través de diversas sociedades, desde cuentas controladas por la empresa constructora. Entre ellos, los ex ministros Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu, Jaime Ford, al igual que el ex presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini, el ex jefe de proyectos especiales del MOP, Carlos Ho, Jaime Lasso y la firma de abogados Rosas y Rosas.



En el acto de audiencia, el juez Oscar Carrasquilla, validó el Acuerdo N° 3, determinó la ruptura judicial y el archivo del expediente para el ex presidente de Odebrecht Panamá, S.A.



Las empresas Construtora Norberto Odebrecht, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A. deberán pagar una multa de $220 millones de dólares, monto que será pagadero en un tiempo máximo de 12 años.

Sergio Rivera Periodista de Radio Panamá