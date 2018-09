Arranca periodo de campaña interna en el Partido Panameñista

Ya inició el periodo de campaña del oficialista Partido Panameñista y con ella, el despliegue de cada uno de sus precandidatos.

El exministro de Vivienda, Mario Etchelecu dio el primer paso este jueves, al mostrar toda la fuerza en medio de un lanzamiento de su campaña al mejor estilo de un concierto.

Show de luces, dos tarimas, sonido y hasta presentaciones artísticas y folclóricas fueron la antesala para el discurso central.

Etchelecu, quien estuvo acompañado de su familia expresó la necesidad de dar continuidad al gobierno con algunas propuestas adicionales. El aspirante presidencial además respondió a quienes lo catalogan como un político sin experiencia.

“Para el que no sabe yo tengo más de 18 años de ser panameñista. He ocupado diferentes cargos dentro del partido… cargos ganados por el voto, porque lo he sabido buscar”, dijo.

“A esos que dicen que soy un político joven les dijo: Si para Ustedes ser un político joven es no tener las mañas de un político viejo, que lo único que hacen es criticar y que no saben proponer, entonces soy un político joven” recalcó.

Etchelecu además dijo estar seguro de convertirse en el abanderado presidencial del oficialismo, al tiempo que adelantó que no puede esperar estar sentado en una mesa de debate junto a los demás aspirantes presidenciales, a quienes tendrá la oportunidad de desenmascarar –según dijo- porque ‘muchos tienen cola de paja’.

En la campaña del Partido Panameñista participan 1,431 precandidatos, de los cuales 10 son presidenciales, aunque se reconocen como principales figuras al hoy alcalde capitalino José Isabel Blandón y al exministro de Vivienda, Mario Etchelecu.

[Con detalles de José Agustín Del Mar…]