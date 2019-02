Artistas nacionales exigen contratación en el carnaval capitalino

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him señaló que al igual que años anteriores la problemática sigue siendo la misma, en cuanto al tema de la contratación de artistas para el carnaval capitalino.

En el centro de convenciones Atlapa, un grupo de cantantes nacionales de diversos géneros se reunieron para protestar, Cecilia Arosemena representante de ellos, explicó que se hizo una propuesta de 75 artistas, pero solo se les aprobó 7, situación que los mantienen en zozobra.



Luis Morales, representante de otro de los consorcios favorecidos indicó que a pocas horas de iniciar el carnaval aún no se sabe cómo quedara este tema, ya que recientemente se les anuncio que se harán contrataciones directas.



Por su parte el ministro de turismo indicó que hay un desacuerdo por parte de las empresas, al no tener una licitación clara la Autoridad de Turismo busca una salida equitativa y proponerles a las seis empresas que se contrataran a un grupo de artistas con el presupuesto seleccionado.



La Autoridad de Turismo espera en las próximas horas llegar a un acuerdo con todas las empresas, no se pretende tener preferencias con ninguna y reiteraron que no se contrataran a todos los artistas, ya que existe un solo presupuesto.

Detalles del reporte con Manuel Espinosa