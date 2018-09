Asamblea Nacional discute proyecto que reforma ley de responsabilidad social fiscal

La Comisión de Economía inició la discusión del primer debate del proyecto ley sobre responsabilidad social fiscal luego de ser retirado y presentado nuevamente por el Ejecutivo

Gustavo Valderrama, Viceministro del MEF explicó que buscan acelerar la economía a través de obras de inversión al simplificar el cálculo de la regla del déficit fiscal.

La ley es clara según la diputada perredista Rosa Canto porque considera que se debe de ajustar los gastos no solo en el Órgano Legislativo sino en todas las instituciones.

El Economista Fernando Gómez Arbeláez explico que no es la primera vez que la legislación ha obtenido diferentes reformas porque el Gobierno actual no es el único que no ha podido cumplir con los parámetros de déficit fiscal.

El próximo lunes, La Comisión continuará la discusión del proyecto que busca aumentar el ahorro corriente del Sector Público No Financiero (SPNF) disminuyendo el uso de instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas.

Detalles del informe con Josué Villao