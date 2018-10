Aspirando a lograr beneficios...

En política se ve de todo. Los amigos no existen, pero la unidad para promover temas que les benefician es indudable.

En medio del proceso interno para la elección de candidatos en partidos políticos salen algunos de los resultados de un reforma electoral que invita a la impunidad y al descaro.

Como periodista me he tomado el tiempo para revisar cada listado de precandidatos a cargos de elección. Algunos nombres son desconocidos (con la excusa de no a la reelección), pero otros ya han estado cerca de los órganos de Gobierno...hasta han desfilado por los tribunales de justicia y "coincidentalmente" ahora aparecen como aspirantes a algo. Con fuero en mano, se salvan de procesos, por ahora.

En mente tengo varios. Muchos de los postulados nunca fueron candidatos a nada pero su peculiar interés por ocupar una silla en la Asamblea Nacional, Alcaldías o Juntas Comunales, ahora resulta sospechoso.

Las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional en 2017 mantiene la figura del fuero penal electoral, incluso para quienes no han ganado las primarias de sus partidos políticos, y para muchos esto habla mal de nuestro sistema.

¡Insisto! Puede ser coincidencia, pero cuando vemos quiénes son los postulados del momento se presta para creer que fue intencional. Las leyes no les impiden aspirar, sin embargo, muchos ciudadanos creen que es un tema moral.

La ciudadanía reclama un cambio. Los hechos que se han visto con los años y que se hacen más evidentes en estos tiempos demandan de nuestras autoridades tomar acciones. El asunto es que quienes se aprovechan son los que aprueban las leyes.