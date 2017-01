ATTT suspende ajustes en los costos del Registro Único Vehicular

La Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), aprobó este jueves la Resolución No.04 del 19 de enero de 2017, por medio de la cual se deja sin efecto la Resolución No. 01 del 3 de enero de 2017, que establece los ajustes en los costos de los servicios administrativos que se requieren para los trámites de expedición del certificado de Registro Único Vehicular Motorizado (R.U.V.M.).





El organismo colegiado, como máxima autoridad de la ATTT, se reunió en sesión extraordinaria donde sus miembros revisaron las medidas adoptadas el pasado 3 de enero y luego de lograr un consenso la Junta Directiva tomó la decisión de suspender la Resolución No. 01 del 3 de enero de 2017. Es importante señalar que la Resolución No. 01 de 3 de enero de 2017, nunca se hizo efectiva porque no fue promulgada en Gaceta Oficial, por tanto no hubo en ningún momento cambios en las tarifas vigentes.

La modificaciones que habían sido anunciadas y que causó la molestia generalizada de los usuarios pretendía aumentar de 20 a 100 dólares el costo del registro único vehicular.

En días pasados el propio presidente Juan Carlos Varela, manifestó la necesidad que la Junta Directiva de la ATTT suspendiera la medida y evaluara otras acciones para mejorar los servicios que se presta en materia de transporte en el país.





"Los fondos estimados que se obtendrían por los ajustes en los costos de los servicios del R.U.V.M., que hoy son dejados sin efecto iban a ser destinados para aportar a los costos de operación de la nueva flota de MetroBuses, aumentar el plan de señalización vial, la adecuación de más carriles preferenciales para el MetroBus, el aumento del pie de fuerza en el Cuerpo de Inspectores de ATTT para mejorar la supervisión en las calles y avenidas, así como la implementación de tecnología orientada también a la fiscalización" apuntó la entidad en un comunicado.





La ATTT asegura que realizará las revaluaciones de los ajustes, estudios y consultas públicas, así como otras alternativas viables "para seguir trabajando en la transformación y modernización del servicio de transporte público en beneficio de los usuarios donde es imperante realizar inversiones".