Audiencia de impugnación a candidaturas de Ricardo Martinelli será el próximo 9 de abril

Mediante un edicto se pudo confirmar que el martes 9 de abril en el salón de capacitación del Tribunal Electoral se dará la audiencia sobre la impugnación a las candidaturas de Ricardo Martinelli.

Sergio Gálvez, aspirante a vicealcalde de la capital señala que buscan inhabilitarlos para favorecer al candidato perredista porque han recibido una información por parte de un diputado del partido panameñista.

El escrito contempla que la celebración de la audiencia no se pospondrá, aun cuando no comparezca ninguna de las partes, y al no existir el concepto de hora judicial se inicia a la hora contemplada.

El Magistrado Eduardo Valdés Escofery explico lo que contempla el código electoral en un panorama hipotético si se inhabilitan las candidaturas de Martinelli.

La impugnaciones presentadas por Jorge Hernán Rubio y Daniel Ramírez se dan porque supuestamente no cumplen con el Código Electoral en el numeral 5 del artículo 290 que obliga al candidato a residir en la circunscripción por lo menos un año antes de la elección.

Detalles del informe con Josué Villao