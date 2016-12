Autoridades anuncian medidas antitranque

A partir del próximo lunes 5 de diciembre hasta el 30 de diciembre, el Gobierno Nacional implementará una serie de medidas antitranque, entre las que están cambios en el horario de trabajo de servidores públicos de Panamá y San Miguelito e inversión de carriles en el Puente de las Américas.



El ministro de la presidencia Álvaro Alemán, indica que los funcionarios laborarán en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., a fin de que no coincida con el horario de salida de la mayoría de los trabajadores del sector privado, y así evitar aglomeraciones



Por su parte el jefe de operaciones del tránsito de la policía nacional Javier Fanuco, detallo que desde la de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. se habilitarán 4 carriles (en sentido hacia la Capital) desde el Xtra o Arraiján cabecera hasta el Puente de las Américas.



Y a las 5:00 p.m. a 7:00 p.m. se habilitarán 3 carriles (en sentido hacia Panamá Oeste) desde El Límite de El Chorrillo hasta el puente vehicular de Howard. Quedará habilitado 1 carril (en sentido hacia la Capital) desde Panamá Pacífico.



[Información con Katherine Campos]