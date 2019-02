Autoridades de la CSS aclaran estado de licitación de reactivos de laboratorio clínico

La jefa de compras de la Caja de Seguro Social (CSS), Alexa Espino y la Coordinadora General de Almacenes, Analida Rogers, explicaron la posición de la institución frente a la licitación de compra de reactivos de laboratorio clínico.

Espino aclaró en Radio Panamá, sobre las especulaciones de la licitación de compra de reactivos de laboratorio clínico que a mediados de marzo podría llegar a estar lista para publicación y compra de los suministros. Explicó que en materia de medicamentos, insumos y equipamiento médico solo existe la carta de inconformidad dado que “la ley no permite recursos que suspendan el acto público de la licitación y los escritos no detienen el proceso de suministro, sino no podría tener insumos”.

Según la publicación de licitación por compra de 38 renglones de medicamentos biológicos y biotecnológicos por más de 156 millones de dólares, Rogers aseguró que está siendo convocada y se está en revisión de la parte técnica que confirma que cada proveedor participante haya cumplido con la presentación de documentos correspondientes; a la vez que estará siendo revisada por parte médica de acuerdo a los requerimientos por el pliego de cargo.

La coordinadora nacional señaló que existen dos formas de compra de insumos siendo una de ellas “la compra por licitación de 2 a 4 años por precio único que se suministra a través de requerimientos para evitar el abarrote y vencimiento de los insumos y también por medio de trámite usual por el cual se garantiza tener el producto hasta cuando se active el precio único, una vez esto se activa se suspende el uso de trámite usual”. Aclaró que los medicamentos y material médico quirúrgico se comprar a través de un convenio con la Presidencia de la República.

Autoridades señalaron que se debe hacer una planificación detallista para evitar el vencimiento de los medicamentos y para esto indicaron que “contamos con centros de distribución y almacenamiento acondicionados en Panamá, Divisa y Chiriquí”. A su vez anunciaron que el director de la CSS, Julio García Valarini, ordenó la revisión del reglamento de compras para acortar los tiempos de publicaciones de licitación. Dijeron que corresponde al Ministerio de Salud (MINSA) revisar la Ley 1 del 10 de enero de 2001 de medicamentos y hacer los trámites para modificarla y actualizarla.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social