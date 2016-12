Autoridades recomiendan evitar el uso de pirotécnia en menores de edad

El Ministerio de Salud (Minsa) reitera a los padres de familia y a la población tomar las medidas necesarias en sus hogares para evitar el incremento de menores de edad con quemaduras, producto de la manipulación de artefactos pirotécnicos.

El Dr. Ricardo Hughes, puntualizó que si en caso tal se dé una situación se debe lavar la herida con abundante agua y no utilizar remedios caseros.

No obstante, es común ver en esta época también a niños con lesiones graves ocasionadas por líquidos y objetos calientes que accidentalmente, se caen sobre su cuerpo.

Marvis Corro de la Unidad de Quemados del Hospital del Niño, agrega que para fin de año se registra un aumento en el número de atenciones de niños quemados, que va de 35 a 40 casos, cuando el promedio mensual suele ser de 20 a 25 casos.

Por su parte, la jefa de Sala de Urgencias del Hospital Santo Tomás Nitzia Ballestero indica que detrás de un niño que sufre un accidente hay un adulto quien propicia utilizar las pirotécnia.

La quemadura provocada por el fuego del dispositivo, produce serias lesiones en la piel, ya sea de manera superficial o profunda, algunas con grandes complicaciones que dejan secuelas en la piel (cicatrices, incapacidad para mover adecuadamente la extremidad afectada y amputación de los dedos o manos).

En caso de enfrentarse a alguna situación se recomienda lavar la herida con agua del grifo por aproximadamente 20 minutos, cubrir con algo estéril o limpio y llevar al médico. NO UTILIZAR remedios caseros: NO pasta de diente, NO café, NO aceite, NO hojas de plantas, entre otros.

[Con información de Katherine Campos]