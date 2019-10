Autoridades y CONUSI evalúan temas en materia laboral

Celia Douglas

La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) fue recibida en la Presidencia de la República en donde sostuvieron una amplia reunión con el presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

En el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con el código de trabajo, la mesa de negociación del salario mínimo, las reformas a la Caja de Seguro Social, construcciones entre otros.

La titular de trabajo Doris Zapata dijo que continúan las consultas del salario mínimo en las provincias para escuchar las posiciones de los diferentes gremios.

El dirigente Genaro López, ha manifestado que son muchas las inquietudes, pero lo que más le preocupa es casualmente el salario mínimo, ya que los patronos han pedido que esto se posponga.

El mandatario espera que la mesa de negociación del salario mínimo se ponga de acuerdo, ya que de no ser así entonces le correspondería a él como ejecutivo tomar decisiones.

Según estudios de Conusi el costo de vida es de mil 40 dólares, “la familia que no reciba esta cantidad no está resolviendo las necesidades fundamentales, esta no es la cifra que se propone, pero es el costo según nuestros economistas”, señaló Genaro López.

Detalles del informe con Manuel Espinosa