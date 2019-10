Cambian ruta de los desfiles patrios en la capital

La ministra de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos anunció este jueves en conferencia de prensa que los desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre serán distribuidos en dos rutas para mayor comodidad de la población y coordinación de las festividades.

La ministra destacó que este año los desfiles en ambas rutas serán cerrados por los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Senafront y Senan) atendiendo a los padres de familia que han solicitado que las escuelas públicas y particulares culminen su participación en horas tempranas.

Guillermo Alegría, coordinador de la Comisión de Desfiles Patrios precisó que las rutas son: Ruta 1 que será en calle 50. Partirá desde el Credicorp Bank (edificio inteligente) y finalizará en el cruce del antiguo Bladex con el Banco Occidente (calle Aquilino De La Guardia). En este trayecto la tarima presidencial estará en los estacionamientos de Novey, antigua Mansión Danté.

La Ruta 2 será en la vía España. Iniciará en el Ministerio de Economía y Finanzas, antigua sede del Ifarhu (frente a La Cresta) y finalizará en la casa matriz de la Caja de Ahorros. La tarima del Meduca, donde se ubicará el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y la titular de Educación, estará en los estacionamientos del hotel Continental, frente al Banco Nacional de Panamá.

Alegría dijo que el 3 de noviembre, fecha en la que se celebrarán 116 años de la separación de Panamá de Colombia, por la Ruta 1 participarán 29 centros educativos y siete bandas independientes, mientras que en la Ruta 2 desfilarán 29 escuelas y cinco bandas independientes.

Agregó que el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, por la Ruta 1 desfilarán 32 centros educativos y 9 bandas independientes y en la Ruta 2, habrá 29 escuelas y 9 independientes.

La Comisión de Desfiles Patrios anunció que en horario de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. se desarrollarán las tradicionales dianas en la Presidencia de la República; luego la izada de la bandera; la celebración del Te Deum, la sesión solemne en el Consejo Municipal de Panamá y luego el traslado de las autoridades del Gobierno Nacional hacia las dos tarimas para dar inicio a los desfiles puntualmente a las 9:00 a.m.

Durante las dos rutas se contará con el apoyo del 911, Cruz Roja, SPI, Cuerpo de Bomberos, Alcaldía de Panamá, Sinaproc, Autoridad de Aseo, Mi Bus, Metro de Panamá, ATTT, MINSA, Senafront, SENAN, SPI, Policía Nacional y SERTV.