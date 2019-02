Camilo Amado da detalles sobre avances de situación con ODECABE

Camilo Amado, presidente del comité olímpico de Panamá, dio en Radio Panamá, los avances que se han dado en cuanto a la situación del país referente a ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2022.

Amado expresó que a pesar de que el Gobierno ya realizó el pago de 160 mil dólares a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), aún no existen planes específicos para la construcción de infraestructuras ni para la preparación de los atletas para los Juegos, aun cuando se solicitaron 20 millones de dólares para este fin, Pandeportes no ha presentado respuesta en cuanto a este tema. “La situación del país está grave en materia de deporte y tenemos un director de Pandeportes que no es consciente del trabajo que tiene que hacer” indicó Amado.

Con el tiempo corriendo para la llegada del evento deportivo regional, el compromiso adquirido por el país no se puede obviar y se contempla la contratación de talento internacional y nacional para el apoyo técnico de los Juegos, el cual es el área con mayor insuficiencia dentro del esquema funcional para el evento, ya que hay una alta necesidad de técnicos en las federaciones deportivas del país.

Amado explica que la comisión olímpica de Panamá ha creado un programa de detección de talentos, es decir, se lleva un equipo metodológico para encontrar talento panameño joven y prepararlos para la competencia. “A estas alturas tenemos que empezar a trabajar con jóvenes de 16 a 17 años, cuando hace dos años podríamos haber empezado con jóvenes de 14, y eso depende de cada deporte. Pero la tardanza de preparación sigue ahí” enfatizó el presidente de la comisión olímpica.

A su vez, hizo hincapié en la expectativa de que haya un cambio positivo por parte de Pandeportes como apoyo a los atletas jóvenes que la comisión olímpica busca impulsar durante esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero manifestó que lo más importante es “buscar los mecanismos para que haya buena planificación y rendición de cuentas”.

Amado señala que si se logra tener un mejor manejo del presupuesto deportivo la nación podría gozar de mayores logros en esa materia, y expresó que “después de esta crisis pueden pasar dos cosas: el deporte se queda atrás o logramos mejorar el deporte en beneficio de nuestros atletas”.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social