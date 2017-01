Cancillería de Panamá niega tener conocimiento sobre extradición de West Valdés

Luis Miguel Hincapié, vicecanciller de la República asegura que la institución no juega un papel sobre la captura de West Valdés que se dio en República Dominicana investigado por ser exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP). Por el momento, no han recibido ninguna notificación alguna.

Por su parte, el Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán indica que aún son muchos los temas que se deben despejar sobre la casa de valores pero que es competencia sólo del Ministerio Público (MP).

La Fiscalía investiga la razón por la que $9 millones desembolsados por la Caja de Ahorros (CA) se utilizaron para tapar parte del hueco financiero de $12 millones que amenazaba a Financial Pacific (FP) de ser liquidada por el regulador en 2012.

[Con detalles de Josué Villao...]