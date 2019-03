Candidato del FAD Saúl Méndez considera que formato utilizado por algunos organizadores no permiten debatir

Una iniciativa adoptada por diversos sectores para conocer las propuestas que tienen los candidatos que aspiran a la Presidencia del República han sido los debates presidenciales que vienen desarrollándose de cara a las elecciones generales a celebrarse en mayo de 2019.

Algunos críticos en el tema mencionan que quieren ver hechos y no tantas propuestas que al final no serán cumplidas. Ante es tema el abogado y analista político, Renato Pereira dio su opinión considerando que se le deben dar mayores oportunidades a la ciudadanía a que participe de estos encuentros y hagan sus propios cuestionamientos.



El candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez, fue consultado sobre el tema e indicó que el formato utilizado por algunos organizadores no permiten debatir, pero mencionó que para hacer llegar sus propuestas continuará caminando.



Señaló que próximamente estará participando de un foro educativo con los gremios docentes, una actividad que estaba programada, pero por diversos motivos fue pospuesta para el 11 de abril.​

Detalles del informe con Manuel Espinosa