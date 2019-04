Candidatos suscriben Pacto de Estado por la Salud

Dos de los candidatos a la Presidencia de la República y representantes de otras 3 campañas firmaron este lunes un Pacto de Estado por la Salud, con el que se comprometen a darle continuidad al proceso de transformación del Sistema Público de Salud.

El candidato del PRD y Molirena, Laurentino Cortizo, resalta que este documento coincide con parte de su plan de gobierno para lograr cambios a favor de la población.

Saúl Méndez, del Frente Amplio de la Democracia, firmó el documento pero tiene sus reservas sobre algunos puntos. También se opone al posible fraccionamiento de la Caja de Seguro Social.

Las campañas de Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana estuvieron representadas por sus compañeros de fórmula. Rómulo Roux (CD-Alianza) también envió a una representante.

El aspirante a la Vicepresidencia por Libre Postulación, Guillermo Márquez Amado, indicó que existen tareas pendientes, para lograr una atención equitativa para la población.

Los candidatos se comprometieron, entre otras cosas, a reconocer la salud como un derecho humano, implementar la transformación del sistema público de salud y cumplir con el acceso y la cobertura universal a la población.

Así lo explicó el secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel para la transformación del Sistema Público de Salud, Luis Vega.





Al acto no acudieron los candidatos Marco Ameglio y José Blandón. Este último, mediante un mensaje en sus redes sociales, indicó que no podía firmar un compromiso con el que no coincide al 100 %.