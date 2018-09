Capital Emprendedor; ¿Cómo generar otros ingresos aparte de tu salario?

Hagamos este ejercicio abre tu cartera y que ves: dinero que a lo mejor te alcanza hasta la quincena, muchas tarjetas de crédito que no tienes idea como está el saldo y a la hora de comprar jugarás será esta o la otra.

¿Estas consiente de cuanto es lo que gastas? ¿Sabes elaborar un presupuesto?

¿Sabes cómo calcular el nivel de endeudamiento?

¿Te has preguntado por qué estas ahorrando?

La mayoría de las personas sin duda no pueden contestar estas preguntas o de repente la califican de 5 o menos en una puntuación de 10. No enfocaré este escrito en ¿Por qué no ahorramos? sino cómo generar más ingresos y técnicas de ahorro que nos conduce a obtener una mayor tranquilidad y felicidad, nos ayuda a conseguir o invertir en pasivos y evitar en gastos innecesarios.

Existen muchos métodos para ahorrar, pero lo más importante es que se convierta en un hábito:

Dejar de comer en la calle No vaya al súper o la tienda a menos que sea algo que realmente NECESITES Realizar compras de manera colectiva Las cooperativas o miembros de grupo crean planes de ahorro Invierte en bonos, acciones o valores del estado. Aprovecha los activos de la famililla a lo mejor tus abuelos o parientes tienen un terreno o propiedad que te puede servir para generar una actividad extra. Establece una meta financiera o de ahorro específica, por ejemplo, en 3 años deseo tener 50,000 balboas en mi cuenta Realiza un presupuesto familiar y personal y verifica la lista de gastos. Evita gastos hormiga: El café o desayuno diario, almorzar en la calle, los billetes de lotería. Los décimos utilízalos para realizar pagos de cuotas anuales como la póliza del auto dan descuento de pronto pago. Paga tus cuentas a tiempo y evita recargos y multa. Ten claro las fechas de corte y pago de tu tarjeta de crédito. Establece varias cuentas de ahorros para diferentes propósitos.

Hace poco conversé con la Sra. Patricia Planells y me comentó un juego muy interesante: Consigue una caja de zapatos y hazle un pequeño hueco y coloca todas facturas de gastos de ese mes, al finalizar haz un cuadro de Excel y súmala te sorprenderás de lo que realmente gastas.

Y finalmente antes de comprar algo como me dijo Patricia Planells Myrja hazte las siguientes preguntas

¿Lo necesito realmente? ¿Puedo vivir sin comprarlo?

¿Qué otra cosa puede reemplazarlo y es de más bajo costo?