Capital Emprendedor; ¿Cuál es la mejor idea para emprender?

Quiero emprender, pero desconozco que tipo de negocio establecer o que idea de negocio ejecutar

Esta es una de las principales preguntas que se hacen los emprendedores cuando quieren establecer un negocio o idea y que sea sostenible en el tiempo. Deseo empezar comentándoles que hay emprendedores que surgen por necesidad y otros por oportunidad, la primera se basa cuando una persona no está laborando y tiene que buscar la manera de sobrevivir (no tiene una idea del negocio a establecer y busca lo que se llama en buen panameño un camarón que me gane) y la segunda es cuando la persona ya se ha preparado, conoce el modelo de negocio y decide emprender (está claro de la idea de negocio a establecer). Cuando tratamos de buscar esa idea para arrancar un negocio ponemos nuestra mente a sudar, a pensar y nos esforzamos para que esa idea salga y no se trata de eso. Se basa en que;

Todas las ideas de negocio surgen de una necesidad: observa, escucha lo que comenta la gente a tu alrededor y en algunas ocasiones surgen de nuestra propia necesidad. Realiza ejercicios de creatividad. Asóciate con personas con mucha experiencia y años de trabajo, ellas tienen mucho conocimiento que compartir. La tecnología esta causando grandes cambios al mercado laboral, mejora la calidad de vida de las personas allí pueden surgir nuevas ideas de negocio. Haz una lista de las cosas que te gusta hacer y súmales tus habilidades esto te ayuda a conocer en que te desenvuelves mejor y hacia donde debes dirigirte. Lee el periódico Por muchos años ha habido productos en el mercado, ¿será mejor innovarlos? Los clientes insatisfechos dan buenas ideas de negocio. Tu idea puede satisfacerlos o generar cambios en ellos

Una buena idea de negocio debe tener ciertos componentes para que sea exitosa: innovadora, que tenga un impacto a la comunidad, que solucione un problema, que sea viable, que tenga un valor agregado y que logre expandirse hacia otros mercados y por supuesto que el emprendedor le apasione.

El emprender es una etapa que tiene sus altas y sus bajas lo principal es disfrutarlo cada día y poder ver con el tiempo los logros obtenidos