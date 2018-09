Capital Emprendedor; Ser informal te ayuda a crecer

Durante varias semanas compartiré con ustedes algunas estrategias y actualizaciones del mundo empresarial que les ayudará a cambiar las condiciones actuales de su negocio, su estabilidad económica y disminuir el índice de la informalidad en este caso en particular.

El 90% de la actividad económica del país la forman las micro, pequeñas y medianas empresas el cual un porcentaje de ellas son informales. A veces el emprendedor al iniciar un proyecto puede ser que su pensamiento sea un poco egoísta que sólo se enfoca en generar ingresos para él, no desea contar con algunos socios o simplemente se siente conforme como esta manejando su empresa de manera informal iniciando su idea desde su habitación, con una computadora y su celular; y a medida que va creciendo no contrata personal, no declara ni paga impuesto, etc. Lo cierto es que una figura informal detiene el crecimiento de la empresa les comparto algunas desventajas

Difícilmente pude optar por un crédito o un inversionista. El negocio no muestra confianza y seguridad para los clientes. La tasa de interés de un prestamista será mucho mas alto que la de una institución financiera, es decir el costo financiero es elevado Se pierde oportunidades en negocios con empresas públicas y privadas (licitaciones, consultorías, entre otros) Su mercado será local no podrá aspirar a captar clientes internacionales No gozara de beneficio que provee el estado.

En cambo si eres formal grandes ventajas

Crédito con instituciones financieras y a mejores tasas Tendrás beneficios tributarios y económicos Acceso a otros mercados Ganarás la confianza de tus clientes Contarás con buenos proveedores Oportunidad de crear alianzas con otras empresas para desarrollar otros negocios. Podrás franquiciar tu empresa (depende el tipo de negocio) Oportunidad de crecimiento Puedes ampliar tu capital incluyendo a nuevos socios estratégicos Tus colaboradores tendrán beneficios sociales y seguros.

Parte del pensamiento de un emprendedor es crecer, innovar e impactar a la comunidad con dichos proyectos que realice para que logren ser autosostenibles.

Autor: Mirja Ceballos