Carlos Salazar brinda análisis sobre situación crítica en Venezuela

El analista político, Carlos Salazar, dio en Radio Panamá, un análisis referente a la situación crítica en el gobierno venezolano y la posición de las diferentes naciones que han acudido al apoyo y reconocimiento del presidente interino del país, Juan Guaidó.

Conforme pasa el tiempo la nación petrolera se ve cada vez más al borde del caos gubernamental, con la reciente juramentación de Guaidó como presidente encargado y los intentos de amenazas dados por el presidente Nicolás Maduro, el futuro político de una de las naciones, ahora, más pobres de Latinoamérica es incierto, a lo que Salazar expresa “la esperanza del pueblo venezolano se ciñe en que la UE adoptó la posición de reconocer a Guaidó, y la revolución no se junta con el robo ni con asesinos”.

Referente a las denuncias de Maduro con el supuesto “golpe de estado” que supone, dio Guaidó al país junto con fuerzas estadounidenses, el analista comenta que “el golpe de estado lo dio Maduro con el Tribunal Supremo de Justicia cuando desconoció los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

Aunque cantar victoria está aún lejos para la población venezolana, hay mucho bullicio rondando las noticias del apoyo que recibe Venezuela por parte de Rusia y China el cual en la opinión experta de Salazar “es incondicional y temporal, pues se conoce que externamente el mundo está desconociendo el gobierno venezolano e internamente la situación es insoportable para el pueblo”.

“La necesidad de concesiones estratégicas es imperativa para evitar que Venezuela se precipite a explosiones perjudiciales a la población” indicó el analista político frente a los elementos que hacen falta devolverle a la nación suramericana, e incluso refirió a que “se deben llevar a nuevas elecciones que sean llevadas con honestidad y sin manos oscuras que la puedan manchar”.

En cuanto a la afectación directa del pueblo venezolano, Salazar citó un pensamiento de un historiador que expresaba que “todas las guerras entre estados y naciones, han sido y siempre serán por conflictos e intereses económicos”, por lo que el analista señala frente al gobierno actual “Lo que no controlan no lo aceptan” y que “una invasión no es algo a lo que se quiera llegar dentro de esta crisis, pero si el gobierno no da señales de cambio y rendición, lo más probable es que haya mayor conflicto y víctimas inocentes”.

Realzando su deseo por la paz en Venezuela dijo que “comparto la esperanza de que todo acabe lo más pronto y menos traumático posible para los hermanos venezolanos”.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social