Comisión de Credenciales no volverá a sesionar para discutir ratificaciones pendientes Sergio Gálvez, diputado Presidente de la Comisión de Credenciales manifestó que no volverá a hacer la convocatoria para sesiones porque no es la primera vez, que sus colegas no asisten

Diputado Presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez . Foto: Cortesía