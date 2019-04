Comisión de Credenciales recomienda nombramiento de Jorge González para la junta directiva de la ACP

Con cinco votos a favor uno en contra y una abstención los miembros de la Comisión de Credenciales recomendaron la ratificación al pleno legislativo de Jorge González, actual ministro de la Presidencia en una sesión que inicio a puertas cerradas.

Sin embargo, el diputado Pedro Miguel González que no forma parte de la comisión solicito la palabra para dar a conocer la posición del PRD sobre las designaciones generando roces con la también diputada Mariela Vega, quien presidia el acto.



El diputado perredista Alfredo Pérez señala que le sorprendió la resolución del CEN de su partido luego que ha transcurrido el tiempo y no se habian pronunciado.



De igual manera, Jorge Dutary suplente del también perredista Elías Castillo dijo sentirse irrespetado por la actitud del secretario de su partido sobre las designaciones.



Es que una resolución que dicte pautas de cómo votar sobre unadesignacion es inaceptable en una institución que está regulada por la constitución explico el diputado Jorge Alberto Rosas.



Los cuestionamientos al designado se dieron por parte de la diputada Zulay Rodríguez donde le manifestó que existen personas más preparadas que el, para el cargo.



Los comisionados de Credenciales han manifestado que no existe el consenso para las ratificaciones de Isabel De Saint Malo y Emanuel González Revilla para directivos de la ACP.

La ratificacion de Gonzalez ahora esta en manos del Pleno Legislativo para su aprobacion o rechazo.



Detalles del informe con Josué Villao