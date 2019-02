Cónsul en Rotterdam indica que se está cumpliendo con la agenda en materia portuaria

El cónsul de Panamá en Rotterdam, Gustavo Leignadier, hizo un vistazo en Radio Panamá, sobre el trabajo complejo que lleva a cabo el Consulado en el país europeo y los objetivos que este debe cumplir con la población.

Los aspectos sobre el Consulado son extensos, sin embargo, la principal función es atender los intereses de los conciudadanos panameños que residen en los Países Bajos y en especial el Consulado de Rotterdam el cual es un consulado privativo de la marina mercante; “es decir que nos encargamos de representar a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y abanderar la mayor cantidad de barcos posibles para Panamá” explica el cónsul.

“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha establecido el sistema automático en donde los cónsules no tienen que manipular los pagos de los marinos y por ende no hay cabida para no ser transparentes”, afirma Leignadier. La transparencia de cada proceso está triangulada entre la Contraloría, la AMP y el consulado, lo cual disminuye la discrecionalidad del cónsul.

En cuanto al puerto de Rotterdam, las transacciones vía consulado se han incrementado y es en parte, por la unión con la compañía German Marine Contractors, la cual aporta a las plataformas petroleras del norte y el paso del buque de grúa semisumergible más grande del mundo que tiene dos grúas con capacidad de más de 10 mil toneladas lo cual, asegura el Leignadier, “le dará al consulado muchos más impuestos”.

El funcionario expresa que “las relaciones que tenemos son muy fuertes y deberíamos seguir con esa agenda” refiriéndose acerca de la potenciación de mayores procesos portuarios y capacitación de estructuras para un mejor manejo portuario internacional que beneficie tanto a Panamá como a los Países Bajos.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social