Contralor Humbert con becas y federaciones en la mira

El Contralor General de la República Federico Humbert se refirió en Radio Panamá a temas como el caso Pandeportes y el dinero utilizado por las federaciones, del que dijo que auditarán cada una de ellas; sobre el tema de los contratos de la Asamblea recalcó que seguirán pendientes de lo que acontezca y de los controles.

Al ser consultado por el pago de becas del IFARHU y Senacyt Humbert fue firme al señalar que se realiza un analisis socioeconómico de cada auxilio que se pide y se aprueba en el Estado.

Además se refirió al tema de la indemnización de los buses del que dijo que es una tarea pendiente de su departamento para terminar de revisar.

El contralor también señaló que en estos momentos no hay una ley que impida a empresas investigadas como Odebrecht o las de Blue Apple seguir licitando con el Estado, por lo que él no está obligado a no rechazar esos contratos.