Cortizo anuncia miembros de su gabinete

El presidente electo Laurentino Cortizo dio a conocer parte de su equipo de trabajo que asumirá sus cargos el 1 de julio.

El Ministro de la presidencia será su vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

En la cartera de Seguridad el ministro será el abogado Rolando Mirones.

El Ministerio de Comercio será ocupado por Ramón Martínez.

Héctor Alexander será el Ministro de Economía y Finanzas.

Alejandro Ferrer será el Ministro de Relaciones Exteriores.

Doris Zapata la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Rafael Sabonge el ministro de Obras Públicas.

José Alejandro Rojas será el ministro Consejero para asuntos internacionales y atraer inversores al país.

Mientras que Bernardo Meneses será el Director del IFARHU.

Cortizo resaltó que su gabinete tendrá gran parte de mujeres en él, y que serán anunciadas en los próximos días.

Sobre Pandeportes el presidente electo recalcó que no tiene una persona designada, pero que se debe organizar las comunidades con escuelas de deportes oficiales, el deporte colegial universitario.

Agregó que se realizarán las auditorías necesarias para que el país conozca el estado de las instituciones.

No mentir, no robar ni hacer trampa y no permitir que nadie lo haga es el código de conducta para los funcionarios del gobierno señaló el mandatario electo.

Tenemos una mención por delante, el país tiene que ponerse la gorra y la camiseta roja, porque se quiere lo mejor para el país, tomar decisiones resaltó el Cortizo.