Diputados aprueban tercer bloque de Reformas Constitucionales, en su primer debate

La Asamblea Nacional aprobó el tercer bloque del primer debate artículo por artículo, del proyecto de ley que Reforma la Constitución presentado por el Órgano Ejecutivo.

Durante el primer bloque del segundo debate, se espera que se eliminen algunos artículos que han generado controversia como el de la Universidad de Panamá y los Medios de Comunicación.

La diputada Corina Cano, señaló que las consultas ciudadanas no fueron en vano, porque lo ideal será introducir modificaciones en temas como salud y educación, que no están en el documento original.



En el documento original se habla que los diputados serán investigados por el Procurador de la Nación, sin embargo la modificación habla del Procurador de la Administración.

También se plantea, un fiscal especial para que se investiguen a ambos procuradores, situación que para el diputado Miguel Fanovich es un tema que no, lo tiene claro.



La diputada Zulay Rodríguez, durante el debate le solicito al Gobierno que considere la propuesta de una Constituyente pero Originaria ante el panorama, que se está dando.



El tercer bloque comprende los títulos VIII, IX, XI y XIII sobre régimen municipal, hacienda pública, servidores públicos y reformas constitucionales.

