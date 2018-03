Diputados reaccionan en torno a las auditorias presentadas por la Contraloría

Los diputados de la Asamblea Nacional han dado a conocer su posición con respecto a las auditorias presentadas por el contralor de la República Federico Humbert.

Uno de los que se refirió a este tema fue el diputado Héctor Valdez Carrasquilla quien señala que como órgano del estado los diputados no manejaron dinero ni lo administraron.

El diputado Juan Carlos Arango fue otro de los que concuerda con la opinión del diputado Valdez Carrasquilla y señala que los diputados no manejan fondos ya que la Constitución es clara y la misma señala que entre las funciones de ellos no se encuentra manejar fondos del estado, si no más bien gestionar.

Estas auditorías presentadas por el Contralor de la República están relacionadas a los fondos destinados a municipios y juntas comunales, Por su parte el diputado Luis Barría dice que es un tema novedoso que debe analizarse y si existe un acto irregular será el Ministerio Público quien lo determinará.

Detalles del informe con Manuel Espinoza