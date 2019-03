Diputados se defienden de señalamientos ante ausencia durante sesiones del Pleno Legislativo

Aunque se realizó el cambio de horario del Pleno de la Asamblea Nacional para horas de la mañana los diputados no asisten para participar del debate de los proyectos legislativos.

El diputado Crispiano Adames, señalo que siempre esta con su suplente y muchos no estuvieron presentes como los diputados panameñistas cuando se dio el debate del proyecto ley anti tabaco.



“Muchos ni siquiera van a trabajar” considerándolo como una falta de respeto para Ana Matilde Gómez diputada por la libre postulación porque dice que el pueblo necesita que lo representen.



A su vez, Mercedes Eleta de Brenes dice que simplemente la Asamblea Nacional debe hacer su trabajo porque existen temas pendientes que no han resuelto.



En la última sesión que se dio este jueves solo 26 diputados en su mayoría suplentes estuvieron presentes siendo un quórum deliberativo para sesionar.

Detalles del informe con Josué Villao