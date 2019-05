Directora Nacional de Salud indica que no hay alerta por virus Mayaro

El riesgo epidemiológico por brote de sarampión es alto a nivel mundial, en países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, se han detectado casos, por lo que es importante que los viajeros estén vacunados.

La directora nacional de salud del MINSA, Itza Barahona de Mosca resaltó la importancia de que la población panameña esté vacunada contra este y otros virus, dejo claro que actualmente en el país no se han reportado casos.



Fue consultada sobre el virus mayaro, transmitido por el mosquito Aedes Aegypti y el cual ha sido detectado anteriormente en Panamá, hasta el momento no hay casos complicados, no hay una situación de la cual preocuparse.

El Mayaro no es un virus nuevo, solo que es poco conocida la circulación en el país, este presenta síntomas parecidos al dengue, zika y chikungunya. ​

Detalle del informe con Manuel Espinosa