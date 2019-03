Docentes a la espera de una vacante en el sistema educativo

La falta de vacantes en el sistema educativo causa preocupación en un grupo de educadores que están desempleados, situación por la cual acudieron a la Dirección Regional de Panamá Centro en busca de una respuesta.

Ellos aseguran que son muchos los que están a la espera de una vacante, una situación que según ellos se repite años tras año y que a pesar de aplicar a los concursos muchos quedan por fuera.



Petra Serracín De Franco, directora regional de educación de Panamá Centro indicó que a nivel de la región se comprende la inquietud que tienen los educadores, pero es un proceso que requiere de una serie de verificaciones y justificaciones.



Luis Alberto López, representante del ejecutivo en la comisión de selección de Panamá Centro dijo que deben esperar, ya que durante el transcurrir del año se van a dar diversos nombramientos.



También indicó que primero se debe tener conciencia que al Ministerio de Educación se le demanda un puesto de trabajo para lo cual no hay la capacidad, primero por que no hay la matricula y no se presentan casos fortuitos.

Detalles del informe con Manuel Espinosa