"Efecto Panamá" en el mundial ha catapultado la imagen del país; Gustavo Him

El Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Gustavo Him realizó un balance del “efecto Panamá” en el mundial de futbol 2018. Him afirmó que la presencia del país en el torneo le ha dado muchas millas al conocimiento, las búsquedas y el interés por Panamá tanto en Rusia como en otras partes del mundo.

El ministro agregó que la experiencia en este mundial, le sirve a las autoridades y al país para prepararse hacia la Jornada Mundial de la Juventud de enero del próximo año, en donde el país estará en los ojos del mundo.

Him además señaló que el efecto del turismo no es inmediato, si no que se debe trabajar para el futuro.