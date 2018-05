El gran tesoro que tiene todo periodista es su credibilidad; José Levy

Con más de 20 años de experiencia José Levy comparte sus memorias y experiencias con el equipo de Radio Panamá.

"El periodismo es un ejercicio intelectual, es poder saber directamente de los protagonistas cuales son sus ideas y pensamientos”

Comentó Levy.

Otro de sus recuerdos más valiosos fue cuando el Papa Francisco le agradeció por una gran cobertura y objetividad ante todo desde el Vaticano.

Hasta que no se compruebe una noticia no sale, para Levy lo más importante es la credibilidad social y no transmitir ideologías ni mensajes de odio.

El periodista también cree en la censura ante los grupos extremistas para no promover mensajes de sangre.