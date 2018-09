El PRD decidió; Sergio Rivera

Nito Cortizo ganó y eso era de esperarse. Su organización y el respaldo de los diputados le daban la fortaleza para ganar. Finalmente el P.R.D. se mostró en sintonía para respaldar al ex legislador y ex ministro de Estado, después de varios intentos.

Con los resultados de las primarias del Partido Revolucionario Democrático me queda claro que Ernesto Pérez Balladares, aunque tiene la experiencia como gobernante, ya no goza de la simpatía de las mayorías.

En octubre de 2016 quiso regresar a la Secretaría General de su partido y le ganó el diputado Pedro Miguel González. Ahora, quiso buscar una nueva oportunidad para gobernar, pero sólo el 8% de la membrecía (unas 25 mil personas) creyeron en su propuesta.

Hay que prestarle atención a la diputada Zulay Rodríguez. La abogada inscrita en el Partido de Omar hace una década ha logrado ubicarse entre los más votados de su colectivo y eso dice tiene un valor importante dentro del P.R.D. Fue su primera vez y sus más de 65 mil votos conseguidos demuestran que su propuesta tuvo cabida.

Que el ex aspirante a la Vicepresidencia de la República Gerardo Solís quedara en la quinta posición no sorprende. La sorpresa fue que sacara menos votos que el señor Leonel Rodríguez a quien muchos no conocen fuera del P.R.D. pero que evidentemente tiene su gente.

Por ser las primeras primarias donde se escogían candidatos a todos los cargos de elección popular se puede decir que empezamos a ver los efectos de campañas cívicas que piden un alto a la reelección de sus autoridades. Algunos de los perjudicados creo no siento que hicieran un mal trabajo pero les tocó. A otros, por diversos motivos, el electorado decidió darles su oportunidad, aunque a decir verdad parecen más de lo mismo, en Arraiján, La Chorrera, Colón, Panamá Este y Panamá Centro, por mencionar algunos casos.

La campaña de No a la Reelección ha calado en la ciudadanía, pero también veo que la lista de opciones tampoco eran tan prometedora como para arriesgarse a escoger a alguno que termine peor que los actuales.

Conozco a varios de los favorecidos, caras nuevas, profesionales y con buenas propuestas. Sólo espero que si ganan el 5 de mayo, hagan lo que prometieron y no se contagien de lo que hoy daña a nuestros políticos.