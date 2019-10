El Top 5 de las principales causas de cierre del negocio

Cuando pasa por la mente poner un negocio o iniciar un proyecto lo que menos se desea es que cierre o no sea sostenible en el tiempo. Voy a compartir con ustedes las principales causas de cierre de un negocio.

No hay una estrategia o un plan definido, no se puede apagar fuego o no se puede improvisar. Se debe tener una ruta a seguir o un mapa estratégico que es una representación de la estrategia en la organización.

Mala administración del negocio que conlleva a mala decisiones.

Falta de procesos y controles. Por ejemplo si no existe una buena política de crédito y cobro esto puede afectar a la empresa en dinero que esta en la calle y no se ha podido recuperar.

Falta de innovación. Los tiempos cambias igual que tus clientes

Falta de liquidez. Sin dinero en la caja o en el banco cómo puedes hacerle frente a los compromisos.

Puede existir otras pero considero que estas son la top five.

Por: Mirja Ceballos