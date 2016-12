Empleados de GESE preocupados por vencimiento de licencia de operaciones

Lo mas de 250 trabajadores del grupo editorial el siglo y la estrella de panamá alzaron su voz, luego que el tiempo se acorta para seguir circulando, en conferencia de prensa expresaron su preocupación debido que el próximo 5 de enero vence la licencia de operación y hasta la fecha no reciben una respuesta satisfactoria por parte del gobierno, el vocero de los empleados Carlos Cordero dio lectura a un manifiesto donde le exigen al gobierno cumplir con la palabra empeñada de salvaguarda todos los empleos y no eso sino que logre que sean excluidos de la lista Clinton toda vez que no existe acusaciones en contra de los diarios.

De este llamado se dieron cita varias organizaciones de la sociedad civil que se solidarizan los empleados de GESE, en este sentido el abogado Alfonso Fraguela indica que la situación afecta a los diarios que dando en evidencia que es un acto violatorio a la soberanía del país considerando que la cancillería ha manejado el tema muy superficial.

A menos de un mes para el vencimiento de la licencia operacional del Grupo GESE que incluye a los periódicos La Estrella de Panamá y el Diario El Siglo, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié destaca que el gobierno continuará con su trabajo para poder extender la licencia operacional por un año mientras se desarrollan las investigaciones.

Los empleados del siglo y la estrella de panamá dijeron al país alto y claro que “ NO queremos otro empleo queremos conserva el que tenemos” por lo que se oponen a la venta de los diarios.

[Katherine Campos con los detalles]