Jorge Barreiro especialista en seguros señaló que tras la desgracia ocurrida en el P.H Costa Mare, se debe esperar las investigaciones para conocer quiénes son los responsables, ya que si estos no existen, el seguro no puede actuar.

Siempre se debe partir del hecho sobre que pasó y quien fue, si eso no se establece, no se puede responsabilizar a quien no lo es, ya que no es un tema de justicia, es de términos y condiciones agregó Barreiro.