En Puntitas: Elecciones europeas y la eutanasia

Vincent Lambert sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en estado vegetativo a los 32 años en el 2008. Desde entonces, los tribunales franceses, europeos y de la ONU debaten si se le debería seguir brindando cuidados médicos o se le debería desconectar de las máquinas. En su familia, su esposa y algunos de sus hermanos quieren poner fin a lo que llamaron un “encarnizamiento terapéutico” en declaraciones a distintos medios de comunicación; mientras sus padres abogan por mantener con vida a su hijo.

La justicia francesa y europea le ha dado la razón a la esposa de Lambert, Raquel, una y otra vez, ya que, aunque en Francia la eutanasia no es legal, la ley indica que los cuidados médicos no deben “prolongarse con obstinación irrazonable” y “cuando parecen inútiles, desproporcionados o sin otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida, pueden suspenderse o no emprenderse”. Pero, un tribunal de apelaciones de París ordenó a los médicos la reanudación de los cuidados del paciente hasta que un comité de Naciones Unidas se pronuncie sobre el caso el pasado lunes. El hecho de que la justicia francesa y la europea no le dieron una solución tajante al caso y la ONU haya tenido que intervenir demuestra que se necesitan muchos avances en materia legislativa para poder atender un asunto tan delicado como este tanto en Francia como el resto de los países miembro de la Unión Europea (UE).

En España se detuvo a un hombre llamado Ángel Hernández a inicios de abril de este año por ayudar a su mujer a morir mientras luchaba contra una esclerosis múltiple. Un vídeo que el detenido grabó en su hogar muestra a su esposa dando su consentimiento a terminar su vida. Pero, en España esto es ilegal. En países comunitarios como Holanda, Bélgica y Luxemburgo la eutanasia no es un delito punible y en el resto de los países de la zona sí lo es. Algunos de los defensores de la interrupción de la vida en sus distintas fórmulas – eutanasia, suicidio asistido, …- argumentan que hay personas que son “inútiles” para la sociedad, que no están en condiciones para producir nada para esta. Sus detractores defienden el valor de la vida, la dignidad de las personas y la libertad de las familias a preservar a sus seres queridos entre nosotros.

Las próximas elecciones del Parlamento Europeo tendrán lugar del 23 al 26 de mayo del 2019. Los comunitarios tienen la capacidad de decidir qué tipo de Europa quieren para el próximo periodo. Los temas que más han sido debatidos en la palestra pública por los políticos son el empleo, cambio climático, migración, seguridad y el futuro del brexit. Pero, recientemente se ha visto un auge de la discusión sobre la despenalización de la eutanasia en países como Francia, España e Italia.

El entorno mediático siempre ha sido un agente activo en el espacio público de los distintos países en la UE. Los casos de eutanasia están ganando mucha notoriedad en los últimos días de la carrera por una silla en el Parlamento Europeo, y los pronunciamientos de los políticos sobre el tema están siendo extremadamente vigilados. Los medios, al darle importancia y espacio en los programas de tertulia y debate a esta cuestión, están determinando a qué temas y posicionamientos los franceses deben atender a la hora de ejercer su voto para conformar la cámara. La eutanasia es uno de estos.