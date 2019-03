En Puntitas: Una víctima en cada ojo

Esta generación se ha manifestado a través de marchas multitudinarias alrededor del

mundo para oponerse a la explotación de los recursos naturales por parte de los políticos de hoy. Su razón principal: serán los que vivirán las consecuencias del daño que le haga esta generación al ambiente para satisfacer sus necesidades.

No hay trabajo para todos, no hay suficientes viviendas, los sistemas sanitarios no tienen la capacidad de atender a todos, no hay colegios suficientes para educar a la población, ... Los baby boomers no planificaron bien. El ritmo de crecimiento de la población no acompañó al de las instituciones para sostenerla.

Le roban los datos a Facebook, hay partidos políticos utilizando su sistema de difusión

para propagar ideologías, las marcas comerciales nos persiguen con sus anuncios, muchas redes de delincuentes se sirven de la plataforma para obtener información de sus víctimas, ... Facebook no ha logrado garantizar la protección de los datos de sus casi 2,300 millones de usuarios, y ahora hay poco que no se sepa.

Pero, sin los adelantes tecnológicos producto de las revoluciones industriales no

Pudiéramos llevar a cabo las tareas de hoy; sin cada una de las personas del mundo, ¿quién sabe?, tal vez nunca se hubiera inventado el iPhone o avanzado en los tratamientos contra el cáncer; y sin Facebook el mundo no estaría tan interconectado.

Hay muchas formas de acercarse a la historia y buscar sus momentos cumbre, de declive, a sus héroes y culpables. Los que se dedican a estudiarla suelen intentar mostrar lo que ocurrió y a analizarlo con las claves lógicas, legales y sociales del momento; pero otros la juzgan con las reglas del juego de su tiempo. Esto fue lo que hizo el presidente Manuel López Obrador cuando le exigió al Rey de España que pida perdón por la conquista de México de hace 500 años. Se asomó desde una perspectiva moral contemporánea a un tiempo en que los hombres no resolvían sus conflictos con las armas de hoy.

La petición de Obrador por violar en 1519 la Declaración Universal de Derechos

Humanos aprobada en 1948 reduce el pasado a explotación y violencia. ¿La hubo? Sí,

pero también hubo emprendimientos que cambiaron el mundo y se forjaron alianzas.

Además los historiadores han revelado que los cabecillas de los indígenas mexicanos

también sometieron a sus ciudadanos durante esos años, y en muchas ocasiones se

sirvieron de los españoles para lograr sus cometidos. Desde su perspectiva identitaria cada uno se puede ver como una víctima. Hay que pensar en el hoy.

En Panamá tenemos una oportunidad el próximo 5 de mayo para cambiar el hoy. Hay que soltar un poco el pasado para poder analizar lo que hay hoy, lo que queremos que cambie y quién es la persona ideal para que suceda.

Valentina Hilaire

@valihilaire

La autora es estudiante de Periodismo