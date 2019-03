¿En qué invertir mi dinero si estoy obteniendo ganancias?

Te imaginas arrancar el negocio y dentro de un corto plazo generas ganancias importantes ¿Qué haces con ese dinero?

Es aquí donde mucho de los emprendedores cometen errores y empiezan a comprarse autos, viajes, gastos personales e incluso dividen las utilidades entre socios y dejan a la empresa desprotegida.

Anota estos puntos que te servirán para que tu empresa tenga una buena salud financiera y pueda crecer rápidamente:

Realiza un acuerdo entre socios para dividirse las utilidades en un período de tiempo prudente. Invierte en activos fijos, esto ayudará al crecimiento de la empresa la cual generará ingresos importantes. Invertir en instrumentos financieros como bonos, acciones, fono de inversión entre otros puede ser otra opción siempre y cuando tengas el objetivo muy claro. Invertir en la misma empresa de manera prudente. Y por supuesto establece un % de ahorro

Lo más importante, al menos con las primeras ganancias, es no derrotar y no gastar en nada que no sea necesario, porque eso no es invertir, es gastar