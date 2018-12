Etesa se encamina para la Cuarta Línea de Transmisión

Los Pliegos de especificaciones para el proyecto de ingeniería, diseño, construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande- Panamá III 500KV y subestaciones asociadas fueron publicados en Panamá Compra.

Gilberto Ferrari Gerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica ETESA S.A resaltó con según los tiempos estimados, se espera que está línea de transmisión inicie operaciones en el añ0 2023, ya que su construcción sería en la estación seca del 2020.

Etesa lanzó el mayo de este año el proceso de precalificación, en el que varias empresas se presentaron y cumplieron con el mismo. Entre ellas Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia), China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China), Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil) y Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).